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В ГПСУ рассказали, сколько украинских грузовиков застряли на границе с Польшей

21 февраля 2024 10:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГПСУ рассказали, сколько украинских грузовиков застряли на границе с Польшей
Протест украинских перевозчиков. Фото: "Общественное"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По состоянию на сегодняшний день в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в среду, 21 февраля.

Тысячи грузовиков застряли на границе

"Лишь 1-3 грузовика в час могут пересечь польско-украинскую границу", — сообщили в ГПСУ.

Также Демченко рассказал, что на КПП "Ягодин" и "Шегини" протестующие отказываются пропускать следующие из Украины грузовики.

Он отметил, что поляки продолжают блокировать 6 КПП — "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".

Кроме того, фермеры расширили протест и несколько часов не пропускали не только грузовики, но и легковушки и автобусы.

Ранее мы сообщали, что польские правоохранительные органы наказали забастовщика, который на границе с Украиной призвал российского президента Владимира Путина атаковать Польшу, Украину и Брюссель. Также злоумышленник вывесил над баннером советское знамя.

Польские фермеры ослабили ограничение движения у границы с Украиной. После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене — Рава-Русская".

Польша
граница
протесты
Украина
блокада

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