Украина наращивает производство дронов дальностью поражения 1000 км, — Укроборонпром

Поражение свыше 1000 км — в Укроборонпроме заявили о наращивании производства дронов
Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.
Об этом Герман Сметанин рассказал в интервью АрмияInform, опубликованном в субботу, 29 июня.
Особенность украинских ударных дронов
"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательным. [...] Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", — отметил Сметанин.
По его словам, не следует недооценивать столь мощного врага как Россия.
Гендиректор Укроборонпрома признался, что достижения в некоторых сферах стали возможны благодаря большим усилиям работников оборонных предприятий.
"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее осваиваем новые для нас технологии", — добавил Сметанин.
Роль дронов на фронте
Напомним, что глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко заявил, что ВСУ преуспевают не благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллерии, и не благодаря увеличению количества боеприпасов — особую роль играют дроны.
В свою очередь командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана И. Мазепы Кирилл Верес подчеркнул, что все новое, что появляется на фронте, в частности, дроны позволяют упростить и улучшить работу украинских воинов.
Добавим, что недавно украинские бойцы ударили по российским войскам на Запорожском направлении дроном-камикадзе. Как показал перехваченный разговор врага — оккупанты волновались из-за большой активности украинских беспилотников.
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