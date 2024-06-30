Украина наращивает производство дронов дальностью поражения 1000 км, — Укроборонпром

Военный держит ударный дрон. Фото: УП

Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

Об этом Герман Сметанин рассказал в интервью АрмияInform, опубликованном в субботу, 29 июня.

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Особенность украинских ударных дронов

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательным. [...] Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", — отметил Сметанин.

По его словам, не следует недооценивать столь мощного врага как Россия.

Гендиректор Укроборонпрома признался, что достижения в некоторых сферах стали возможны благодаря большим усилиям работников оборонных предприятий.

"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы скорее осваиваем новые для нас технологии", — добавил Сметанин.

Роль дронов на фронте

Напомним, что глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко заявил, что ВСУ преуспевают не благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллерии, и не благодаря увеличению количества боеприпасов — особую роль играют дроны.

В свою очередь командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана И. Мазепы Кирилл Верес подчеркнул, что все новое, что появляется на фронте, в частности, дроны позволяют упростить и улучшить работу украинских воинов.

Добавим, что недавно украинские бойцы ударили по российским войскам на Запорожском направлении дроном-камикадзе. Как показал перехваченный разговор врага — оккупанты волновались из-за большой активности украинских беспилотников.