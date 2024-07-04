Військові після страху смерті найбільше стресують через розлуку з родиною — ЗМІ

Хлопчик обіймає тата-військового. Фото: Depositphotos

Дослідники підрахували, що близько 74% українців розлучені зі своїми рідними у зв'язку з повномасштабною російською агресією. Щобільше другою причиною стресу у військових після страху загинути є саме розлука з родиною.

Про це повідомляє британське видання The Economist у вівторок, 2 липня, із посиланням на результати опитування, проведеного Міжнародним комітетом порятунку.

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Друга причина стресу у військових

"Близько 6 мільйонів українців, переважно жінки та діти, знайшли притулок за кордоном. Ще 3 мільйони або більше стали вимушеними переселенцями внаслідок бойових дій", — йдеться у матеріалі.

Для багатьох батьків відеодзвінки не замінюють фізичного контакту зі своїми дітьми. Хоча військовим закон дозволяє виїжджати за кордон, отримати необхідні дозволи часто дуже складно.

Військовий психолог Денис Куликов зазначив, що після страху смерті розлука з родиною є другою за поширеністю причиною стресу серед захисників. Це негативно впливає на їхній моральний стан, викликаючи сум, пригніченість і навіть схильність до суїциду. Військові іноді настільки засмучуються через те, що не можуть побачити своїх дітей і отримати відпустку, що відмовляються виконувати накази.

Крім того, нерідко самотні матері, які проходять військову службу, звільняються й повертаються додому. Важливо, що 30% армії становлять саме жінки. Батькам-одинакам також дозволено демобілізуватися.

"Основна мотивація солдата — захистити свою сім'ю, і водночас головна проблема для них під час служби в тому, що вони не можуть бачитися зі своїми сім'ями", — цитує видання психолога.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що більшість винуватців домашнього насилля — військовослужбовці.

Також ми писали, що чоловік, дружина якого є військовозобов’язаною, не має права на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається у випадку, коли дружина має певну групу інвалідності.