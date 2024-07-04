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Украинские военные имеют более вескую причину стресса, чем страх смерти — The Economist

4 июля 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военные после страха смерти больше всего стрессируют из-за разлуки с семьей — СМИ
Мальчик обнимает папу-военного. Фото: Depositphotos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи подсчитали, что около 74% украинцев разлучены со своими родными в связи с полномасштабной российской агрессией. Более того второй причиной стресса у военных после страха погибнуть является именно разлука с семьей.

Об этом сообщает британское издание The Economist во вторник, 2 июля, со ссылкой на результаты опроса, проведенного Международным комитетом спасения.

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Вторая причина стресса у военных

"Около 6 миллионов украинцев, преимущественно женщины и дети, нашли убежище за границей. Еще 3 миллиона или более стали вынужденными переселенцами в результате боевых действий", — говорится в материале.

Для многих родителей видеозвонки не заменяют физический контакт со своими детьми. Хотя военным закон позволяет уезжать за границу, получить необходимые разрешения часто очень сложно.

Военный психолог Денис Куликов отметил, что после страха смерти разлука с семьей является второй по распространенности причиной стресса среди защитников. Это негативно влияет на их нравственное состояние, вызывая грусть, подавленность и даже склонность к суициду. Военные иногда настолько огорчаются, что не могут увидеть своих детей и получить отпуск, что отказываются выполнять приказы.

Кроме того, нередко одинокие матери, проходящие военную службу, освобождаются и возвращаются домой. Важно, что 30% армии составляют именно женщины. Отцам-одиночкам также разрешено демобилизоваться.

"Основная мотивация солдата — защитить свою семью, и в то же время главная проблема для них во время службы в том, что они не могут видеться со своими семьями", — цитирует издание психолога.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что большинство виновников домашнего насилия — военнослужащие.

Также мы писали, что муж, жена которого военнообязанна, не имеет права на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется в случае, когда у жены есть определенная группа инвалидности.

дети семья психология военные стресс война в Украине війна

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