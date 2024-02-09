Украинские партизаны добрались до Подмосковья и оставили "послание" россиянам

Постер "АТЕШ" на столбе в Московской области. Фото: АТЕШ

Представители партизанской группировки "АТЕШ" добрались до Московской области и расклеили на столбах города Мытищи десятки постеров. Партизаны проиллюстрировали на них антироссийские лозунги и призвали жителей города вступать в ряды "АТЕШ".

Об этом сообщила группировка "АТЕШ" в Telegram, в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Партизаны "АТЕШ" расклеили десятки постеров на столбах в Подмосковье

По данным "АТЕШ", военное движение украинцев и крымских татар ночью 9 февраля, совершило информационный рейд на Мытище, Московской области. Они расклеили десятки постеров с лицом Путина и призывами вступать в ряды партизанского движения и бороться против войны.

"Мы призываем вступать в наше движение и начинать борьбу с преступной властью и ее сторонниками. На постеры уже откликнулось много людей, и мы начали с ними работу", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Постер "АТЕШ" на столбе в Подмосковье. Фото: АТЕШ

Постер "АТЕШ" на столбе в Подмосковье. Фото: АТЕШ

Постер "АТЕШ" на столбе в Подмосковье. Фото: АТЕШ

Постер "АТЕШ" на остановке в Подмосковье. Фото: АТЕШ

Скриншот поста "АТЕШ"

Напомним, партизаны "АТЕШ" совершили диверсию на российской железной дороге в Тамбовской области. Ею враг перевозил ракеты в арсенал военно-воздушных сил РФ.

Добавим, представители "АТЕШ" обнаружили место хранения российских ракет типа "Калибр" в Севастополе в Крыму.