Українські артилеристи показали вражаюче відео розгрому загону окупантів за допомогою "Граду"

Пуск снарядів з РСЗВ "Град". Фото: скриншот

Від рук українських захисників продовжують гинути все більше російських окупантів. На цей раз артилеристи 21-ї ОМБр показали відео майстерного розгрому російського загону, який ховався в лісосмузі, за допомогою РСЗВ "Град".

Відео показали у СтратКомі ЗСУ.

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На відео видно, як аеророзвідники підрозділу вистежили ворога за допомогою розвідувальних дронів, після чого по окупантах було завдано масованого удару батареї РСЗВ "Град".

"Градом" по окупантах", — іронізують українські військові.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області українські дрони "Баба Яга" повністю знищили автостоянку російських солдатів.

Водночас військовослужбовці Херсонської зенітно-ракетної бригади показали відео майстерного знищення на півдні України російського розвідувального дрона ZALA-421.