Українські артилеристи показали вражаюче відео розгрому загону окупантів за допомогою "Граду"
Від рук українських захисників продовжують гинути все більше російських окупантів. На цей раз артилеристи 21-ї ОМБр показали відео майстерного розгрому російського загону, який ховався в лісосмузі, за допомогою РСЗВ "Град".
Відео показали у СтратКомі ЗСУ.
ЗСУ розгромили окупантів "Градом"
На відео видно, як аеророзвідники підрозділу вистежили ворога за допомогою розвідувальних дронів, після чого по окупантах було завдано масованого удару батареї РСЗВ "Град".
"Градом" по окупантах", — іронізують українські військові.
Нагадаємо, раніше у Донецькій області українські дрони "Баба Яга" повністю знищили автостоянку російських солдатів.
Водночас військовослужбовці Херсонської зенітно-ракетної бригади показали відео майстерного знищення на півдні України російського розвідувального дрона ZALA-421.
Читайте Новини.LIVE!