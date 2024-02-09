Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії
Україна отримає від Фінляндії 22-й вантаж військової допомоги. Його загальна сума — близько 190 мільйонів євро.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії в пятницю, 9 лютого.
Нова військова допомога для України
У відомстві зазначили, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Детальний зміст вантажу та його доставку не оголошують з міркувань безпеки.
Новий пакет допомоги включає продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для її купівлі було виділено фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.
"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", — наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
Він зазначив, що наразі Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки Києва. До того ж країна буде брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України.
Нагадаємо, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не вплине на підтримку України з боку США та Пентагону.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників надати більшу допомогу Україні. Він запевнив, що підтримка Києва продовжиться та буде достатньо великою.
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