Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Фото: YLE

Україна отримає від Фінляндії 22-й вантаж військової допомоги. Його загальна сума — близько 190 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії в пятницю, 9 лютого.

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У відомстві зазначили, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Детальний зміст вантажу та його доставку не оголошують з міркувань безпеки.

Новий пакет допомоги включає продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для її купівлі було виділено фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", — наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він зазначив, що наразі Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки Києва. До того ж країна буде брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не вплине на підтримку України з боку США та Пентагону.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників надати більшу допомогу Україні. Він запевнив, що підтримка Києва продовжиться та буде достатньо великою.