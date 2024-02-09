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Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії

9 лютого 2024 17:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії
Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен. Фото: YLE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримає від Фінляндії 22-й вантаж військової допомоги. Його загальна сума — близько 190 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії в пятницю, 9 лютого.

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У відомстві зазначили, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії. Детальний зміст вантажу та його доставку не оголошують з міркувань безпеки.

Новий пакет допомоги включає продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для її купівлі було виділено фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", — наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він зазначив, що наразі Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки Києва. До того ж країна буде брати участь в артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не вплине на підтримку України з боку США та Пентагону.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників надати більшу допомогу Україні. Він запевнив, що підтримка Києва продовжиться та буде достатньо великою.

війна
Міноборони
військова допомога
Україна
Фінляндія

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