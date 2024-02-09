Украина получит 22-й пакет военной помощи от Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. Фото: YLE

Украина получит от Финляндии 22-й груз военной помощи. Его общая сумма — около 190 миллионов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии в пятницу, 9 февраля.

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В ведомстве отметили, что помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии. Подробное содержание груза и его доставку не объявляют из соображений безопасности.

Новый пакет помощи включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее покупки было выделено финансирование в размере 30 миллионов евро.

"В отечественной промышленности есть много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", — подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Он отметил, что в настоящее время Финляндия разрабатывает долгосрочный план поддержки Киева. К тому же страна будет участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не повлияет на поддержку Украины со стороны США и Пентагона.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников оказать большую помощь Украине. Он заверил, что поддержка Киева продолжится и будет достаточно большой.