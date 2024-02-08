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Удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ — эксперт объяснил, почему это важно

8 февраля 2024 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ — эксперт объяснил, почему это важно
горящий нефтяной объект в РФ. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России за месяц загорелись три завода по переработке нефти, нефтяной терминал и несколько нефтяных баз. В целом дроны атаковали инфраструктуру, которая в прошлом году принесла в Российской Федерации треть экспортных поступлений. География ударов при этом очень широка — от Черного моря до истоков Волги.

Об этом говорится в материале Forbes в четверг, 8 февраля.

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Атакованные нефтяные объекты в РФ. Фото: скриншот

Приступы на нефтяные объекты в РФ

В ночь на 3 февраля 2024 года в российском Волгограде горел нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойла". Два украинских ударных беспилотника атаковали завод на расстоянии более 300 км от восточной украинско-российской границы.

В целом Волгоградский НПЗ — седьмой объект нефтяной отрасли России, где пожар с начала 2024 года. До этого целью стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, "Славнефть-ЯНОС", который может перерабатывать около 15 млн т нефти в год.

Он расположен на расстоянии более 700 км от украино-российской границы. Это самая отдаленная из семи целей украинских дронов. В редких случаях российские чиновники признавали атаку дронами. Спецоперации могли проводить украинская разведка и Служба безопасности Украины.

Цель атак на нефтяные месторождения РФ

"Экспорт российской сырой нефти - источник денег, позволяющий продолжать войну", — объясняет руководитель мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

В связи с этим атаки на данные объекты являются законными военными целями.

Сейчас сложно предсказать, где будет следующая атака. Если ориентироваться на сырую нефть, то приоритетным объектом может стать Новороссийск, ведь через него Россия экспортирует около 60% ресурса.

На втором месте по объемам — перевалка с одного судна на другое 15% экспорта нефти севернее Керченского пролива. Еще меньше уходит через Тамань и Туапсе.

Ранее мы сообщали, что дроны, принадлежащие Службе безопасности, совершили атаку на стратегически значимый объект противника. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

война
Украина
нефть
экономика
Россия

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