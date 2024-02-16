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У ЗСУ розповіли, чи планують росіяни наступати на Запорізькому напрямку

16 лютого 2024 12:02
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У ЗСУ розповіли, чи планують росіяни наступати на Запорізькому напрямку
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Запорізькому напрямку російські сили розконцентровані по всій лінії фронту, ситуація залишається стабільною. Наразі такої загрози, як в Авдіївці, там немає.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 16 лютого. 

Чи планують росіяни наступ на Запорізькому напрямку

Речник спростував чутки про загрозу для Запоріжжя та те, що росіяни планують на цій ділянці фронту "масштабний наступ". За його словами, там дійсно перебуває значна кількість окупаційних військ, але вони розтягнені по всій лінії фронту, яка на даний час, не мала.

"На Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з Авдіївським, але потрібно враховувати, що Авдіївка — це вузька смуга, міська забудова, це буквально кілька кілометрів і 50 000 або ще більше росіян, які туди ломляться і фактично лізуть туди, як в пляшкове горло", — пояснив Лиховій. 

Військовий розповів, що на цій ділянці фронту немає такої загрози Запоріжжю, як дехто міг уже це інтерпретувати. Ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо, 4 лютого Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області. Український лідер заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів.

Також ми писали, що Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив захисникам державні нагороди. 

ЗСУ
росіяни
Запорізька область
війна в Україні
штурмова бригада

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