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В ВСУ рассказали, планируют ли россияне наступать на Запорожском направлении

16 февраля 2024 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ рассказали, планируют ли россияне наступать на Запорожском направлении
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Запорожском направлении российские силы расконцентрированы по всей линии фронта, ситуация остается стабильной. Пока такой угрозы, как в Авдеевке, там нет.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона 16 февраля.

Планируют ли россияне наступление на Запорожском направлении

Спикер опроверг слухи об угрозе для Запорожья и о том, что россияне планируют на этом участке фронта "масштабное наступление". По его словам, там действительно находится значительное количество оккупационных войск, но они растянуты по всей линии фронта, которая в настоящее время не маленькая.

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с Авдеевским, но нужно учитывать, что Авдеевка — это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян, которые лезут туда, как в бутылочное горло", — объяснил Лиховой.

Военный рассказал, что на этом участке фронта нет такой угрозы Запорожью, как некоторые могли уже это интерпретировать. Ситуация остается стабильной.

Напомним, 4 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области. Украинский лидер заслушал доклад военного командования и руководителей правоохранительных органов.

Также мы писали, что Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил защитникам государственные награды.

ВСУ
россияне
Запорожская область
война в Украине
штурмовая бригада

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