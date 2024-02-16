Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Запоріжжі планують відкрити підземні школи — коли діти сядуть за парти arrow

У Запоріжжі планують відкрити підземні школи — коли діти сядуть за парти

16 лютого 2024 23:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Запоріжжі планують відкрити підземні школи — коли діти сядуть за парти
Підземний клас. Фото ілюстративне: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю "Укрінформу".

У Запоріжжі діти навчатимуться в укриттях

Федоров переконаний, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників".

На його думку, необхідно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", — зазначив Федоров.

Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", — додав чиновник.

Раніше ми повідомляли, що у середу, 7 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення щодо проведення двох архітектурних конкурсів для будівництва шкіл

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

навчання
Запоріжжя
Україна
Іван Федоров
школярі
навчання
1 вересня
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі