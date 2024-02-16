У Запоріжжі планують відкрити підземні школи — коли діти сядуть за парти
У Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю "Укрінформу".
У Запоріжжі діти навчатимуться в укриттях
Федоров переконаний, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників".
На його думку, необхідно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.
"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", — зазначив Федоров.
Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.
"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", — додав чиновник.
Раніше ми повідомляли, що у середу, 7 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення щодо проведення двох архітектурних конкурсів для будівництва шкіл.
У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.
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