У Запоріжжі планують відкрити підземні школи — коли діти сядуть за парти

Підземний клас. Фото ілюстративне: Главком

У Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю "Укрінформу".

У Запоріжжі діти навчатимуться в укриттях

Федоров переконаний, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників".

На його думку, необхідно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", — зазначив Федоров.

Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", — додав чиновник.

Раніше ми повідомляли, що у середу, 7 лютого, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення щодо проведення двох архітектурних конкурсів для будівництва шкіл.

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.