Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Запорожье планируют открыть подземные школы — когда дети сядут за парты arrow

В Запорожье планируют открыть подземные школы — когда дети сядут за парты

16 февраля 2024 23:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье планируют открыть подземные школы — когда дети сядут за парты
Подземный класс. Фото иллюстративное: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье местные власти должны открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут работать в городе уже 1 сентября.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью "Укринформу".

В Запорожье дети будут учиться в укрытиях

Федоров убежден, что организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает лишь "нежелание чиновников".

По его мнению, необходимо найти решение по безопасному образовательному процессу на территории Запорожья.

"Задача проста: есть сколько-то школ, сколько укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", — отметил Федоров.

Он рассказал, что в марте в городе планируется открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше.

"Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Выехавшие продолжат онлайн", — добавил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в среду, 7 февраля, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о проведении двух архитектурных конкурсов по строительству школ.

В Харькове оборудовали первое противорадиационное укрытие в школе. Разрешение на обучение в этом помещении предоставила ГСЧС.

учеба
Запорожье
Украина
Иван Федоров
школьники
обучение
1 сентября
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме