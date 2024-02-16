В Запорожье планируют открыть подземные школы — когда дети сядут за парты

Подземный класс. Фото иллюстративное: Главком

В Запорожье местные власти должны открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут работать в городе уже 1 сентября.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью "Укринформу".

В Запорожье дети будут учиться в укрытиях

Федоров убежден, что организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает лишь "нежелание чиновников".

По его мнению, необходимо найти решение по безопасному образовательному процессу на территории Запорожья.

"Задача проста: есть сколько-то школ, сколько укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", — отметил Федоров.

Он рассказал, что в марте в городе планируется открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше.

"Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Выехавшие продолжат онлайн", — добавил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в среду, 7 февраля, исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о проведении двух архитектурных конкурсов по строительству школ.

В Харькове оборудовали первое противорадиационное укрытие в школе. Разрешение на обучение в этом помещении предоставила ГСЧС.