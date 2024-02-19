У ВМС розповіли, чому росіяни перестали атакувати Україну "Калібрами"

Ракетоносій "Калібрів". Ілюстративне фото: росЗМІ

Під час останніх атак по Україні ворог лише раз запустив ракети "Калібр" — 15 лютого. Це свідчить про наявність у росіян проблем із застосування цих типів ракет з Чорного та Азовського морів.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Застосування "Калібрів" РФ

"Єдиний випадок, який ми підтверджуємо на 100% (запуск "Калібрів". — Ред.), — це застосування крейсера "Адмірал Макаров", який запустив чотири ракети після того, як було знищено "Цезаря Кунікова", – сказав пресофіцер.

Речник ВМС уточнив, що тепер у ворога проблеми із застосуванням "Калібрів" з моря. Одна із причин — логістика із завантаження ракет залишилася в Криму.

"Тому ми не бачимо такого масового застосування", — пояснив він.

Плетенчук зазначив, що військово-промисловий комплекс Росії не може працювати в такому обсязі, як окупанти звикли використовувати ці ракети.

Як відомо, ворог з першого дня повномасштабної війни атакував Україну ракетами "Калібр" — українські системи ППО неодноразово їх знешкоджували.

Нагадаємо, 14 лютого дрони ГУР атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Велика частина екіпажу судна, ймовірно, загинула. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно.

у неділю 18 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували кораблі з чотирма "Калібрами".