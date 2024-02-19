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В ВМС рассказали, почему россияне перестали атаковать Украину "Калибрами"

19 февраля 2024 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВМС рассказали, почему россияне перестали атаковать Украину "Калибрами"
Ракетоноситель "Калибров". Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время последних атак по Украине враг только раз запустил ракеты "Калибр" — 15 февраля. Это свидетельствует о наличии у россиян проблем по применению этих типов ракет из Черного и Азовского моря.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Применение "Калибров" РФ

"Единственный случай, который мы подтверждаем на 100% (ред. - запуск "Калибров"), — это применение крейсера "Адмирал Макаров", который запустил четыре ракеты после того, как был уничтожен "Цезарь Куников", — сказал пресс-офицер.

Спикер ВМС уточнил, что теперь у врага проблемы с применением "Калибров" из моря. Одна из причин — логистика по загрузке ракет осталась в Крыму.

"Поэтому мы не видим такого массового применения", — объяснил он.

Плетенчук отметил, что военно-промышленный комплекс России не может работать в таком объеме, как оккупанты привыкли использовать эти ракеты.

Как известно, враг с первого дня полномасштабной войны атаковал Украину ракетами "Калибр" — украинские системы ПВО неоднократно их обезвреживали.

Напомним, 14 февраля дроны ГУР атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Большая часть экипажа судна, вероятно, погибла. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

в воскресенье 18 февраля на боевом дежурстве в Черном море находились корабли с четырьмя "Калибрами".

Черное море
оккупанты
ракеты
война в Украине
калибры

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