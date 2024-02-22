У ВМС пояснили, чому Росія практично не застосовує "Калібри" для обстрілів України

Запуск ракети з корабля в морі. Фото: Міноборони РФ

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив, що попри наявність в Чорному морі російських кораблів з "Калібрами", крилаті ракети практично не використовуються для ударів по Україні. Це пояснюється проблемами РФ через військову логістику.

Про це Дмитро Плетенчук розповів у середу, 21 лютого, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Чому Росія не б'є по Україні "Калібрами"

Речник зазначив, що завантажити "Калібрами" кораблі можна в Криму, однак росіяни останнім часом обходять півострів десятою дорогою.

"Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров", був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що", — зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що на військовій базі "Новоросійськ" росіяни не можуть завантажити кораблі такою балістикою, для цього потрібна лише база "Севастополь".

"Агресор прекрасно розуміє ситуацію вже досить давно. Тому вживає відповідних заходів, таких як розосередження корабельно-катерного складу, зміна пунктів базування, періодична передислокація кораблів між пунктами базування, насамперед Новоросійськ, Сочі, Туапсе", — розповів капітан.

Він додав, що Росія в Чорному морі лишилася без третини кораблів, тож дозавантажувати носії немає сенсу, адже вони їх не використовують у повному обсязі.

Залишки Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, що нещодавно Плетенчук розповів, що Росія могла перевозити на знищеному кораблі "Цезар Куніков". За його словами, ймовірно, там були військові вантажі.

Додамо, що командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що за час повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 24 кораблі та один підводний човен, які належали Чорноморському флоту РФ.