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В ВМС объяснили, почему Россия практически не применяет "Калибры" для обстрелов Украины

22 февраля 2024 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВМС объяснили, почему Россия практически не применяет "Калибры" для обстрелов Украины
Запуск ракеты с корабля в море. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что, несмотря на наличие в Черном море российских кораблей с "Калибрами", крылатые ракеты практически не используются для ударов по Украине. Это объясняется проблемами РФ из-за военной логистики.

Об этом Дмитрий Плетенчук рассказал в среду, 21 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ.

Почему Россия не бьет по Украине "Калибрамы"

Спикер отметил, что загрузить "Калибрамы" корабли можно в Крыму, однако россияне в последнее время обходят полуостров десятой дорогой.

"Как мы видим, в течение долгого времени они уже не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты из фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом", — отметил Плетенчук.

Он пояснил, что на военной базе "Новороссийск" россияне не могут загрузить корабли такой баллистики, для этого нужна только база "Севастополь".

"Агрессор прекрасно понимает ситуацию уже достаточно давно. Поэтому принимает соответствующие меры, такие как рассредоточение корабельно-катерного состава, изменение пунктов базирования, периодическая передислокация кораблей между пунктами базирования, в первую очередь Новороссийск, Сочи, Туапсе", — рассказал капитан.

Он добавил, что Россия в Черном море осталась без трети кораблей, так что дозагружать носители нет смысла, ведь они их не используют в полном объеме.

Остатки Черноморского флота РФ

Напомним, что недавно Плетенчук рассказал, что Россия могла перевозить на уничтоженном корабле "Цезарь Куников". По его словам, возможно, там были военные грузы.

Добавим, что командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа рассказал, что за время полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 24 корабля и одну подводную лодку, принадлежавших Черноморскому флоту РФ.

ВМС
Черное море
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине
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