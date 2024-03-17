У Сумах пролунав вибух — що відомо

Ракета в небі. Фото: EPA

Вибух у Сумах пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

"У Сумах було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб по Сумському району Сумської області.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.

Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.