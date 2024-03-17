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У Сумах пролунав вибух — що відомо

17 березня 2024 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумах пролунав вибух — що відомо
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Сумах пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух у Сумах

"У Сумах було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб по Сумському району Сумської області.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.

Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.

війна
вибух
Суми
обстріли
повітряна тривога
авіабомба