У Сумах пролунав вибух — що відомо
17 березня 2024 16:02
Ракета в небі. Фото: EPA
Вибух у Сумах пролунав вдень, 17 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибух у Сумах
"У Сумах було чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Моніторингові Telegram-канали повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб по Сумському району Сумської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 17 березня російські війська розбомбили село Велика Писарівка на Сумщині. Місцевих жителів закликали негайно евакуюватись.
Також окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.
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