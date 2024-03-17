В Сумах раздался взрыв — что известно

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрыв в Сумах раздался днем, 17 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Сумах были слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб по Сумскому району Сумской области.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Большая Писаревка в Сумской области. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.

Также оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.