В Сумах раздался взрыв — что известно
17 марта 2024 16:02
Ракета в небе. Фото: EPA
Взрыв в Сумах раздался днем, 17 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрыв в Сумах
"В Сумах были слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб по Сумскому району Сумской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 17 марта российские войска разбомбили село Большая Писаревка в Сумской области. Местных жителей призвали немедленно эвакуироваться.
Также оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.
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