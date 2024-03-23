У Сухопутних військах показали ураження окупантів на всіх напрямках фронту

Вибух у бліндажі окупантів. Фото: скриншот з відео

Підрозділи Сухопутних військ продовжують ураження російських окупантів на всіх напрямках фронту. До того ж вони залишають ворога без важливої військової техніки.

Відео роботи підрозділів опублікував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у Telegram у суботу, 23 березня.

Читайте також:

Професійна робота Сухопутних військ

"Вогнем з усіх основних засобів здійснюється враження місць скупчення особового складу противника", — розповів Павлюк.

Підрозділи Сухопутних військ також б'ють по облаштованих ворожих позиціях, бойових броньованих машинах, танках та складах з БК.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі 22 березня лунали потужні вибухи. Внаслідок них знищено групу загарбників та їхню техніку.

Також військовослужбовці бригади Національної гвардії "Буревій" продовжують стримувати ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників.