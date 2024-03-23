Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Сухопутних військах показали ураження окупантів на всіх напрямках фронту arrow

У Сухопутних військах показали ураження окупантів на всіх напрямках фронту

23 березня 2024 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сухопутних військах показали ураження окупантів на всіх напрямках фронту
Вибух у бліндажі окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Підрозділи Сухопутних військ продовжують ураження російських окупантів на всіх напрямках фронту. До того ж вони залишають ворога без важливої військової техніки.

Відео роботи підрозділів опублікував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк у Telegram у суботу, 23 березня.

Читайте також:

Професійна робота Сухопутних військ

"Вогнем з усіх основних засобів здійснюється враження місць скупчення особового складу противника", — розповів Павлюк.

Підрозділи Сухопутних військ також б'ють по облаштованих ворожих позиціях, бойових броньованих машинах, танках та складах з БК.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі 22 березня лунали потужні вибухи. Внаслідок них знищено групу загарбників та їхню техніку.

Також військовослужбовці бригади Національної гвардії "Буревій" продовжують стримувати ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників.

війна
ЗСУ
Україна
військова техніка
окупанти
Олександр Павлюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі