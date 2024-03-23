В Сухопутных войсках показали поражение оккупантов на всех направлениях фронта
Подразделения Сухопутных войск продолжают поражение русских оккупантов на всех направлениях фронта. К тому же они оставляют врага без важной военной техники.
Видео работы подразделений опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в Telegram в субботу, 23 марта.
Профессиональная работа Сухопутных войск
"Огнем из всех основных средств осуществляется поражение мест скопления личного состава противника", — рассказал Павлюк.
Подразделения Сухопутных войск также бьют по обустроенным вражеским позициям, боевым бронированным машинам, танкам и складам с БК.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 22 марта раздавались мощные взрывы. В результате этого уничтожена группа захватчиков и их техника.
Также военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" продолжают сдерживать вражеское наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.
Читайте Новини.LIVE!