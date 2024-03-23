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В Сухопутных войсках показали поражение оккупантов на всех направлениях фронта

23 марта 2024 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сухопутных войсках показали поражение оккупантов на всех направлениях фронта
Взрыв в блиндаже оккупантов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Подразделения Сухопутных войск продолжают поражение русских оккупантов на всех направлениях фронта. К тому же они оставляют врага без важной военной техники.

Видео работы подразделений опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в Telegram в субботу, 23 марта.

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"Огнем из всех основных средств осуществляется поражение мест скопления личного состава противника", — рассказал Павлюк.

Подразделения Сухопутных войск также бьют по обустроенным вражеским позициям, боевым бронированным машинам, танкам и складам с БК.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 22 марта раздавались мощные взрывы. В результате этого уничтожена группа захватчиков и их техника.

Также военнослужащие бригады Национальной гвардии "Буревій" продолжают сдерживать вражеское наступление. Шаг за шагом они обнаруживают и уничтожают живую силу российских захватчиков.

война
ВСУ
Украина
военная техника
оккупанты
Александр Павлюк

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