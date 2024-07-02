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У Скадовську почався офіційний віджим майна — мер міста розповів, чи можна зберегти житло

2 липня 2024 06:34
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Скадовську стартувала націоналізація майна — новини України
Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Так звана паспортизація триває на окупованих територіях з перших днів вторгнення Росії. У Скадовську росіяни перейшли до наступного елементу тиску — отримати паспорт тепер необхідно, щоб зберегти власне житло.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

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У тимчасово окупованому Скадовську стартував процес націоналізації майна. Окупанти вже оприлюднюють список житлових приміщень, поставлених на облік. 

"Якщо там впродовж 30 днів власники не зʼявляться, то майно буде націоналізовано. Вже затвердили цей порядок націоналізації. При чому, написано, що власник має зʼявитись впродовж 30 днів, мати при собі російський паспорт, документи правовстановлюючі для того, щоб зареєструвати це майно. Тому зрозуміло, що навіть для тих українців, які виїхали на початку вторгнення чи після не отримували паспорт російський, умови виконати неможливо", — розповів Олександр Яковлєв. 

Право власності можна отримати лише особисто у відповідному відомстві в Геніческу і лише за наявності російського паспорта. Тож ті, хто виїхав з непідконтрольної території, але хочуть зберегти житло, мають не лише повернутись в окупацію, а й встигнути до закінчення терміну в 30 днів оформити російські документи.

"У мене там квартира. У ній живе з першого тижня хтось. Зараз ця квартира зʼявилась у тих списках на націоналізацію. Вони заселили туди людей з першого дня. Ну, у когось з першого, у когось пізніше, але більшість людей втратили контроль над своїм майном. А тепер ще й вони по російських законах кажуть, що вони націоналізують майно", — поділився мер Скадовська. 

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли, що понад 100 тисяч українців повернулись на окуповану територію цьогоріч через те, що не змогли знайти притулок в інших регіонах. 

Тим часом зменшилась кількість українців, які виїжджають з окупованих територій — нині на добу фіксують повернення до 100 осіб. Це пов'язано зі складністю дороги, а також із високою вартістю поїздки.

квартири Херсонська область націоналізація окупація майно Росія Скадовськ

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