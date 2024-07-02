В Скадовске стартовала национализация имущества — новости Украины

Временно оккупированный Скадовск. Фото: росСМИ

Так называемая паспортизация продолжается на оккупированных территориях с первых дней вторжения России. В Скадовске россияне перешли к следующему элементу давления — получить паспорт теперь необходимо, чтобы сохранить собственное жилье.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

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Во временно оккупированном Скадовске стартовал процесс национализации имущества. Оккупанты уже обнародуют списки жилых помещений, поставленных на учет.

"Если там в течение 30 дней владельцы не появятся, то имущество будет национализировано. Уже утвердили этот порядок национализации. Причем написано, что владелец должен появиться в течение 30 дней, иметь при себе российский паспорт, документы правоустанавливающие для того, чтобы зарегистрировать это имущество. Поэтому понятно, что даже для тех украинцев, которые выехали вначале или после вторжения не получали паспорт российский, условия выполнить невозможно", — рассказал Александр Яковлев.

Право собственности можно получить только лично в соответствующем ведомстве в Геническе и только при наличии российского паспорта. Поэтому выехавшие с неподконтрольной территории, но желающие сохранить жилье, должны не только вернуться в оккупацию, но и успеть до окончания срока в 30 дней оформить российские документы.

"У меня там квартира. В ней живет с первой недели кто-то. Сейчас эта квартира появилась в списках на национализацию. Они заселили туда людей с первого дня. Ну, у кого-то с первого, у кого-то позже, но большинство людей потеряли контроль над своим имуществом. А теперь еще и они по российским законам говорят, что они национализируют имущество", — поделился мэр Скадовска.

Напомним, в Верховной Раде рассказали, что более 100 тысяч украинцев вернулись на оккупированную территорию в этом году из-за того, что не смогли найти убежище в других регионах.

Тем временем уменьшилось количество украинцев, которые выезжают с оккупированных территорий — сейчас в сутки фиксируют возвращение до 100 человек. Это связано со сложностью дороги, а также высокой стоимостью поездки.