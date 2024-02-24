В Воздушных силах назвали количество уничтоженных дронов и ракет этой ночью

Работа мобильных групп ПВО. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Российские захватчики в ночь на 24 февраля выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов".

Об этом сообщили пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью

В ведомстве рассказали, что сегодня ночью оккупанты атаковали Украину разными типами вооружения:

двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.),

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из временно оккупированной части Херсонской области),

12 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах подчеркнули, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Скриншот сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, поздно вечером 23 февраля россияне снова атаковали Одессу. В результате обстрела вражеский беспилотник попал в жилой дом. Один человек погиб, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.