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У Німеччині не вірять, що Україна зможе перемогти Росію, — соцопитування

14 лютого 2024 00:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Німеччині не вірять, що Україна зможе перемогти Росію, соцопитування
Українські біженці у Німеччині. Фото: ТСН.ua
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Понад 60% опитаних мешканців Німеччини вважають, що Україна не здобуде перемогу у розв'язаній Росією війні. Протилежної точки зору дотримуються 28% респондентів.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною службою Forsa для телеканалів RTL та n-tv.

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Так, 64% учасників опитування не вважають, що Україна все ще може здобути перемогу над Росією. 28% респондентів вірять у перемогу нашої країни.

Згідно з результатами опитування, війна в Україні стала другою за значимістю темою для німців цього тижня. Важливою її вважали 35% опитаних. Найзначнішою виявилася лише тема дій уряду ФРН (37%).

Опитування проводилося 9 та 12 лютого. У ньому взяли участь 1004 особи.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати велику підтримку Україні. Він запевнив, що допомога Києву продовжиться і буде достатньо великою.

Також Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України на суму 95,3 млрд доларів. Раніше Сенат не підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Німеччина
опитування
війна в Україні

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