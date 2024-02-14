У Німеччині не вірять, що Україна зможе перемогти Росію, соцопитування

Українські біженці у Німеччині. Фото: ТСН.ua

Понад 60% опитаних мешканців Німеччини вважають, що Україна не здобуде перемогу у розв'язаній Росією війні. Протилежної точки зору дотримуються 28% респондентів.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною службою Forsa для телеканалів RTL та n-tv.

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Так, 64% учасників опитування не вважають, що Україна все ще може здобути перемогу над Росією. 28% респондентів вірять у перемогу нашої країни.

Згідно з результатами опитування, війна в Україні стала другою за значимістю темою для німців цього тижня. Важливою її вважали 35% опитаних. Найзначнішою виявилася лише тема дій уряду ФРН (37%).

Опитування проводилося 9 та 12 лютого. У ньому взяли участь 1004 особи.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати велику підтримку Україні. Він запевнив, що допомога Києву продовжиться і буде достатньо великою.

Також Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України на суму 95,3 млрд доларів. Раніше Сенат не підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.