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В Германии не верят, что Украина сможет победить Россию, — соцопрос

14 февраля 2024 00:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Германии не верят, что Украина сможет победить Россию, — соцопрос
Украинские беженцы в Германии. Фото: ТСН.ua
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Более 60% опрошенных жителей Германии считают, что Украине не одержит победу в развязанной Россией войне. Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa для телеканалов RTL и n-tv.

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Так, 64% участников опроса не считают, что Украина все еще может одержать победу над Россией. 28% респондентов верят в победу нашей страны.

Согласно результатам опроса, война в Украине стала второй по значимости темой для немцев на этой неделе. Важной ее посчитали 35% опрошенных. Более значимой оказалась только тема действий правительства ФРГ (37%).

Опрос проводился 9 и 12 февраля. В нем приняли участие 1 004 человека.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.

Также Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины на сумму 95,3 млрд. долларов. Ранее Сенат не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Германия
опрос
война в Украине

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