В Нацполиции показали момент попадания "шахеда" рядом со спасателями и медиками

Взрыв. Фото иллюстративное: Винницкая ОВА

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео момента попадания российского дрона типа Shahed в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков. Они оказывали помощь пострадавшим в результате предварительного попадания БпЛА в гражданские объекты и жилые дома.

Видео Алексей Белошицкий опубликовал в Telegram в субботу, 23 марта.

Читайте также:

Взрыв дрона

В результате атаки оккупантов пострадали полицейский и спасатель.

Белошицкий подчеркнул, что противник использует тактику "двойных ударов", нацеленную на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи.

"Граждане, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это самая циничная тактика, отработанная врагом во многих уголках мира, где они ставили на землю свой вонючий лапоть", — отметил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции призвал людей следить за сигналами воздушной тревоги и их завершением. Он просит не оставлять укрытия до отбоя.

"Война продолжается, враг постоянно меняет тактику, но мы на страже, как и всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны", — добавил Белошицкий.

Напомним, 23 марта оккупанты 14 раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате пострадала 34-летняя женщина.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.