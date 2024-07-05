Для поранених бійців ЗСУ зробили спеціальний адаптивний одяг

Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Адаптивний костюм, який створили за допомогою українських виробників та волонтерів, допоможе медикам простіше дістатись до місць поранення бійців ЗСУ та якісніше обробляти рани. Крім того, цей костюм навіть дає змогу застосовувати апарат Ілізарова під час лікування.

Про розробку у п'ятницю, 5 липня, повідомило Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті.

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Що важливого в адаптивному костюмі

Як зазначають у відомстві, модель костюмів, що буде представлена в основних розповсюджених розмірах, має свої переваги завдяки застосуванню спеціальних липучок. Причому костюми будуть доступні як для чоловіків, так і для жінок, враховуючи їхні особливості статури та форми тіла.

Адаптивний костюм для поранених бійців ЗСУ

Адаптивний костюм для поранених бійців ЗСУ 1 / 2

Сам спеціальний одяг виконаний у нейтральних тонах та має вільний крій. До набору входять шорти та майка в якості нижньої білизни, а також верхній одяг у вигляді фуфайки (з коротким та довгим рукавами) та штанів.

В чому сенс створення такого адаптивного костюму

Головною метою проєкту, як повідомляє Міноборони, було бажання забезпечити зручним одягом українських бійців, що зазнали поранень на полі бою. Використовуючи такі костюми в шпиталях чи стабілізаційних пунктах, українським героям буде простіше перевдягатись та отримувати лікування з боку медперсоналу.

Цікаво, що при створенні адаптивного одягу для поранених Тил командування Сил логістики, який подавав технічне завдання, ретельно враховував поради самих військових медиків та волонтерів.

Наразі декілька варіантів подібного одягу від низки українських виробників доопрацьовуються, а потім проходитимуть практичні випробування в реальних умовах.

Раніше стало відомо, що українкам, які мають медичну освіту, треба оновити військово-облікові дані. Жінкам буде потрібно прибути до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

До того ж Кабінет міністрів України запровадив нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового ЗСУ.