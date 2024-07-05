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В Минобороны разработали специальный костюм для ВСУ — как он поможет лечить раненых

5 июля 2024 17:36
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Для раненых бойцов ВСУ сделали специальную адаптивную одежду
Эвакуация раненого бойца ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Адаптивный костюм, созданный с помощью украинских производителей и волонтеров, поможет медикам проще добраться до мест ранения бойцов ВСУ и качественнее обрабатывать раны. Кроме того, этот костюм даже позволяет применять аппарат Илизарова во время лечения. 

О разработке в пятницу, 5 июля, сообщило Министерство обороны Украины на своем официальном сайте.

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Что важного в адаптивном костюме

Как отмечают в ведомстве, модель костюмов, представленная в основных распространенных размерах, имеет свои преимущества благодаря применению специальных липучек. Причем костюмы будут доступны как для мужчин, так и для женщин, учитывая их особенности телосложения и формы тела.

  • Одежда для раненых солдат ВСУ
    Адаптивный костюм для раненых бойцов ВСУ
  • В Минобороны разработали специальный костюм для ВСУ - как он поможет лечить раненых - фото 2
    Адаптивный костюм для раненых бойцов ВСУ
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Сама специальная одежда выполнена в нейтральных тонах и имеет свободный крой. В набор входят шорты и майка в качестве нательного белья, а также верхняя одежда в виде фуфайки (с короткими и длинными рукавами) и брюк.

В чем смысл создания такого адаптивного костюма

Главной целью проекта, как сообщает Минобороны, было желание обеспечить удобной одеждой украинских бойцов, которые получили ранения на поле боя. Используя такие костюмы в госпиталях или стабилизационных пунктах, украинским героям будет проще переодеваться и получать лечение со стороны медперсонала.

Интересно, что при создании адаптивной одежды для раненых Тыл командования Сил логистики, подававший техническое задание, тщательно учитывал советы самих военных медиков и волонтеров.

Пока несколько вариантов подобной одежды от ряда украинских производителей дорабатываются, а затем будут проходить практические испытания в реальных условиях.

Ранее стало известно, что украинкам, имеющим медицинское образование, нужно обновить военно-учетные данные. Женщинам потребуется прибыть в территориальные центры комплектования (ТЦК).

К тому же Кабинет министров Украины ввел нововведения в назначении денежной помощи военным. Документ соответствует всем изменениям в законы относительно изменений в назначении денежной помощи в случае гибели или ранения военного ВСУ.

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