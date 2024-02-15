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В Курской области РФ сильный пожар возле нефтебазы, — соцсети

15 февраля 2024 00:31
обновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Курской области РФ сильный пожар возле нефтебазы, — соцсети
Пожар на нефтебазе в Курской области РФ. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Курской области разгорелся мощный пожар в четверг, 15 февраля. По словам местных властей, горит нефтебаза якобы в результате атаки дронов.

Об этом сообщают российские соцсети.

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Пожар на нефтебазе в Курской области 15 февраля

По данным росСМИ, произошел пожар у нефтебазы в селе Полевая. Некоторые соцсети сообщают, что на самом деле горит именно нефтебаза.

Пожар в районе нефтебазы в Курской области РФ
Пожар в районе нефтебазы в Курской области РФ. Фото: росСМИ
Пожар в районе нефтебазы в Курской области РФ
Пожар в районе нефтебазы в Курской области РФ. Фото: росСМИ

Обновлено 00:38. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил пожар на нефтебазе. Он уточнил, что причиной возгорания является атака якобы украинских беспилотников.

Традиционно без жертв и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Курской области Романа Старовойта
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Курской области Романа Старовойта

Больше о пожарах в России

Напомним, что горел завод МиГ на Ленинградском проспекте в российской Москве во вторник, 13 февраля. Пожар распластался на 70 кв. м, инцидент сопровождался эвакуацией людей.

Также мы сообщали, что в тот же день 13 февраля в Москве горел нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

Добавим, что еще один нефтеперерабатывающий завод загорелся в Северском районе Краснодарского края РФ в пятницу, 9 февраля. По сообщениям местных пабликов, перед пожаром жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.

пожар
беспилотники
нефть
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