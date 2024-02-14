В Крыму снова раздался мощный взрыв — что известно

Взрыв в Крыму. Архивное фото: соцсети

Во временно оккупированном Крыму в среду, 14 февраля, снова раздался мощный взрыв. Вероятно, детонирует комплект подбитого российского корабля.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрыв в Крыму

Утром в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе раздавались взрывы. Местные утверждают, что после них затонул большой десантный корабль РФ.

Сейчас в Крыму взрывы продолжаются.

"Похоже, боекомплект корабля взрывается", — говорится в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, к его спасению подошел еще один корабль. К тому же видно подводную лодку.

Сейчас над Черным морем летают российские самолеты.

Напомним, OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал новые спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.

Ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.