Взрывы в Киеве сейчас, в пятницу, 23 февраля – что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно
Взрывы прогремели в пятницу, 23 февраля, в столице Украины Киеве. В это время была объявлена воздушная тревога. Предварительно в городе сработала система ПВО.
Об этом сообщили местные паблики.
Взрывы в Киеве 23 февраля
"Взрывы раздаются в области", — писали в Telegram-каналах.
"Еще слышно ПВО на Киевщине. Но скоро должно быть все", — в 23:41 сообщил общественный деятель Андрей Смолий.
В то же время в Киеве и области сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, 23 февраля в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.
Также сообщалось, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.
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