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В Киеве прогремели взрывы — что известно

23 февраля 2024 23:45
обновлено: 00:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Киеве сейчас, в пятницу, 23 февраля – что известно
Взрыв в ночном городе. Фото иллюстративный: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы прогремели в пятницу, 23 февраля, в столице Украины Киеве. В это время была объявлена воздушная тревога. Предварительно в городе сработала система ПВО.

Об этом сообщили местные паблики.

Взрывы в Киеве 23 февраля

"Взрывы раздаются в области", — писали в Telegram-каналах.

"Еще слышно ПВО на Киевщине. Но скоро должно быть все", — в 23:41 сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

В то же время в Киеве и области сообщили об отбое воздушной тревоги.

В Киеве прогремели взрывы — что известно - фото 1
Воздушная тревога в Киеве 23 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 23 февраля в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.

Также сообщалось, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

Киев
война
взрыв
ПВО
атака

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