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У Канаді показали, як проходять навчання українські сапери

22 лютого 2024 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Канаді показали, як проходять навчання українські сапери
Український сапер на навчаннях у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Збройні сили Канади навчають українських саперів. Військові також розповіли, яку найважливішу навичку опановують українці в цій галузі.

Кадри з навчання українських захисників опублікувала тренувальна місія UNIFIER у соцмережі Х у понеділок, 19 лютого.

Як українські захисники проходять  навчання в Канаді

"Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння. Саме тому однією з багатьох навичок, яких сапери Збройних сил Канади навчають військовослужбовців Збройних сил України в рамках UNIFIER, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін", — зазначили канадські військові.

Український сапер на навчаннях у Канаді
Український сапер на навчаннях у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Український сапер на навчаннях у Канаді
Український сапер на навчаннях у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine
Український сапер на навчаннях у Канаді
Український сапер на навчаннях у Канаді. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Нагадаємо, що Канада навчає українських військових медиків, фокусуючись на здобутті навичок виживання у бойових умовах.

Також ми повідомляли, що канадські інструктори з лютого по жовтень 2023 року підготували 190 українських танкістів для роботи з Leopard.

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