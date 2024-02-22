В Канаде показали, как проходят обучение украинские саперы

Украинский сапер на учениях в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Вооруженные силы Канады обучают украинских саперов. Военные также рассказали, какой самый важный навык овладевают украинцы в этой области.

Кадры по обучению украинских защитников опубликовала тренировочная миссия UNIFIER в соцсети Х в понедельник, 19 февраля.

Как украинские защитники проходят обучение в Канаде

"Чтобы разминировать вероятное минное поле, нужны навыки и терпение. Именно поэтому одним из многих навыков, которым саперы Вооруженных сил Канады обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках UNIFIER, является безопасное обнаружение и обезвреживание вражеских мин", — отметили канадские военные.

Украинский сапер на учениях в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Украинский сапер на учениях в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Украинский сапер на учениях в Канаде. Фото: twitter.com/CAFwithUkraine

Напомним, что Канада учит украинских военных медиков, фокусируясь на получении навыков выживания в боевых условиях.

Также мы сообщали, что канадские инструкторы с февраля по октябрь 2023 подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard.