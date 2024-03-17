У ГУР відкрили відбір до підрозділів активний дій — які вимоги

Бійці ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкрили відбір до підрозділів активних дій. Там назвали декілька вимог до кандидатів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у неділю, 17 березня.

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Відбір до підрозділів активних дій ГУР МО

Вимоги до кандидатів:

особа не несе служби в Силах оборони, однак прагне перемоги України;

має гарну фізичку форму;

рішуче налаштований і готовий виконувати складні, але цікаві задачі;

не має родичів у Росії або на тимчасово окупованих територіях.

"Якщо напроти всіх цих пунктів ти поставив "плюс" — тоді заповнюй анкету-заявку на участь у курсі відбору до підрозділів активних дій ГУР МО!" — йдеться у повідомленні.

Анкету можна заповнити за посиланням.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня у Росії зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.

Також українські захисники продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.