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У ГУР відкрили відбір до підрозділів активний дій — які вимоги

17 березня 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР відкрили відбір до підрозділів активний дій — які вимоги
Бійці ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкрили відбір до підрозділів активних дій. Там назвали декілька вимог до кандидатів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у неділю, 17 березня.

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Вимоги до кандидатів:

  • особа не несе служби в Силах оборони, однак прагне перемоги України;
  • має гарну фізичку форму;
  • рішуче налаштований і готовий виконувати складні, але цікаві задачі;
  • не має родичів у Росії або на тимчасово окупованих територіях.

"Якщо напроти всіх цих пунктів ти поставив "плюс" — тоді заповнюй анкету-заявку на участь у курсі відбору до підрозділів активних дій ГУР МО!" — йдеться у повідомленні.

Анкету можна заповнити за посиланням.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 березня у Росії зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.

Також українські захисники продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.

війна
розвідка
українці
Україна
ГУР

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