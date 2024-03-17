У ГУР відкрили відбір до підрозділів активний дій — які вимоги
У Головному управлінні розвідки Міноборони України відкрили відбір до підрозділів активних дій. Там назвали декілька вимог до кандидатів.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Telegram у неділю, 17 березня.
Відбір до підрозділів активних дій ГУР МО
Вимоги до кандидатів:
- особа не несе служби в Силах оборони, однак прагне перемоги України;
- має гарну фізичку форму;
- рішуче налаштований і готовий виконувати складні, але цікаві задачі;
- не має родичів у Росії або на тимчасово окупованих територіях.
"Якщо напроти всіх цих пунктів ти поставив "плюс" — тоді заповнюй анкету-заявку на участь у курсі відбору до підрозділів активних дій ГУР МО!" — йдеться у повідомленні.
Анкету можна заповнити за посиланням.
Нагадаємо, 15 березня у Росії зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.
Також українські захисники продовжують нищити російських загарбників на нашій землі. Так, спеціальний підрозділ Головного управління розвідки уразив позицію ворожих операторів FPV-дронів.
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