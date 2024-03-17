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В ГУР открыли отбор в подразделения активных действий — какие требования

17 марта 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР открыли отбор в подразделения активных действий — какие требования
Бойцы ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины открыли отбор в подразделения активных действий. Там назвали несколько требований к кандидатам.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Требования к кандидатам:

  • лицо не несет службы в Силах обороны, однако стремится к победе Украины;
  • имеет хорошую физичку форму;
  • решительно настроен и готов выполнять сложные, но интересные задачи;
  • нет родственников в России или на временно оккупированных территориях.

"Если напротив всех этих пунктов ты поставил "плюс" — тогда заполняй анкету-заявку на участие в курсе отбора в подразделения активных действий ГУР МО!" — говорится в сообщении.

Анкету можно заполнить по ссылке.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта в России был зафиксирован сбой в системе онлайн-голосования. Как выяснилось, неисправность вызвали киберспециалисты Главного управления разведки Украины.

Также украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.

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Украина
ГУР

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