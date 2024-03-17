В ГУР открыли отбор в подразделения активных действий — какие требования
В Главном управлении разведки Минобороны Украины открыли отбор в подразделения активных действий. Там назвали несколько требований к кандидатам.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в воскресенье, 17 марта.
Отбор в подразделения активных действий ГУР МО
Требования к кандидатам:
- лицо не несет службы в Силах обороны, однако стремится к победе Украины;
- имеет хорошую физичку форму;
- решительно настроен и готов выполнять сложные, но интересные задачи;
- нет родственников в России или на временно оккупированных территориях.
"Если напротив всех этих пунктов ты поставил "плюс" — тогда заполняй анкету-заявку на участие в курсе отбора в подразделения активных действий ГУР МО!" — говорится в сообщении.
Анкету можно заполнить по ссылке.
Напомним, 15 марта в России был зафиксирован сбой в системе онлайн-голосования. Как выяснилось, неисправность вызвали киберспециалисты Главного управления разведки Украины.
Также украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.
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