В ГУР открыли отбор в подразделения активных действий — какие требования

Бойцы ГУР МО. Фото: t.me/DIUkraine

В Главном управлении разведки Минобороны Украины открыли отбор в подразделения активных действий. Там назвали несколько требований к кандидатам.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Отбор в подразделения активных действий ГУР МО

Требования к кандидатам:

лицо не несет службы в Силах обороны, однако стремится к победе Украины;

имеет хорошую физичку форму;

решительно настроен и готов выполнять сложные, но интересные задачи;

нет родственников в России или на временно оккупированных территориях.

"Если напротив всех этих пунктов ты поставил "плюс" — тогда заполняй анкету-заявку на участие в курсе отбора в подразделения активных действий ГУР МО!" — говорится в сообщении.

Анкету можно заполнить по ссылке.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, 15 марта в России был зафиксирован сбой в системе онлайн-голосования. Как выяснилось, неисправность вызвали киберспециалисты Главного управления разведки Украины.

Также украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. Так, специальное подразделение Главного управления разведки поразило позицию вражеских операторов FPV-дронов.