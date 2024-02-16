У ГУР розповіли про успішні операції підрозділу "Тимур"

Командир спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Тимур". Фото: ГУР

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства Оборони України "Тимур" розповів про роль його підрозділу в обороні країни. Група була сформована на початку війни та бере активну участь у різних операціях на території, де є окупанти та ДРГ, включаючи Київ та Чорнобиль.

Про це командир спецпідрозділу розповів у інтерв'ю виданню "Українська правда" у четвер, 15 лютого.

Робота спецпоздоровлення "Тімур"

Командир розповів, що питань щодо виконання завдань не виникає, коли командир дає вказівки. Це пов'язано з його особистим досвідом та знаннями щодо планування таких місій.

"Ми звільняли острів Зміїний протягом 5 днів. Наші хлопці зненацька, повітряним способом висадилися на острів і підняли над ним український прапор, підійшли по воді, почали розмінувати острів", — розповів голова підрозділу.

Крім того, Тимур згадав про втечу росіян з "Вишок Бойка" при наближенні українських розвідників і про залишені ворогом військові матеріали та символи.

"Вони тікали і, як завжди, залишили зброю, техніку, свій прапор та портрет свого президента терориста", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.