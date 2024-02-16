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У ГУР розповіли про успішні операції підрозділу "Тимур"

16 лютого 2024 13:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ГУР розповіли про успішні операції підрозділу "Тимур"
Командир спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Тимур". Фото: ГУР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства Оборони України "Тимур" розповів про роль його підрозділу в обороні країни. Група була сформована на початку війни та бере активну участь у різних операціях на території, де є окупанти та ДРГ, включаючи Київ та Чорнобиль.

Про це командир спецпідрозділу розповів у інтерв'ю виданню "Українська правда" у четвер, 15 лютого.

Робота спецпоздоровлення "Тімур"

Командир розповів, що питань щодо виконання завдань не виникає, коли командир дає вказівки. Це пов'язано з його особистим досвідом та знаннями щодо планування таких місій.

"Ми звільняли острів Зміїний протягом 5 днів. Наші хлопці зненацька, повітряним способом висадилися на острів і підняли над ним український прапор, підійшли по воді, почали розмінувати острів", — розповів голова підрозділу.

Крім того, Тимур згадав про втечу росіян з "Вишок Бойка" при наближенні українських розвідників і про залишені ворогом військові матеріали та символи.

"Вони тікали і, як завжди, залишили зброю, техніку, свій прапор та портрет свого президента терориста", додав військовослужбовець.

Нагадаємо, Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

ЗСУ
спецоперація
військові
війна в Україні
ГУР
острів Зміїний

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