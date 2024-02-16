Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В ГУР рассказали про успешные операции подразделения "Тимур" arrow

В ГУР рассказали про успешные операции подразделения "Тимур"

16 февраля 2024 13:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГУР рассказали про успешные операции подразделения "Тимур"
Командир спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Тимур". Фото: ГУР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства Обороны Украины "Тимур" рассказал о роли его подразделения в обороне страны. Группа была сформирована в начале войны и активно участвует в различных операциях на территории, где есть оккупанты и ДРГ, включая Киев и Чернобыль. 

Об этом командир спецподразделения рассказал в интервью изданию "Украинская правда" в четверг, 15 февраля.

Работа спецпозраделения "Тимур" 

Командир рассказал, что вопросов о выполнении заданий не возникает, когда командир дает указания. Это связано с его личным опытом и знаниями в планировании таких миссий.

"Мы освобождали остров Змеиный в течение 5 дней. Наши ребята неожиданно, воздушным способом высадились на остров и подняли над ним украинский флаг, подошли по воде, начали разминировать остров", — рассказал глава подразделения.

Кроме того, Тимур упомянул о бегстве россиян из "Вышек Бойко" при приближении украинских разведчиков и об оставленных врагом военных материалах и символах. 

"Они убегали и, как всегда, оставили оружие, технику, свой флаг и портрет своего президента террориста", — добавил военнослужащий.

Напомни, Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

ВСУ
спецоперация
военные
война в Украине
ГУР
остров Змеиный

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме