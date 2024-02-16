В ГУР рассказали про успешные операции подразделения "Тимур"

Командир спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Тимур". Фото: ГУР

Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства Обороны Украины "Тимур" рассказал о роли его подразделения в обороне страны. Группа была сформирована в начале войны и активно участвует в различных операциях на территории, где есть оккупанты и ДРГ, включая Киев и Чернобыль.

Об этом командир спецподразделения рассказал в интервью изданию "Украинская правда" в четверг, 15 февраля.

Работа спецпозраделения "Тимур"

Командир рассказал, что вопросов о выполнении заданий не возникает, когда командир дает указания. Это связано с его личным опытом и знаниями в планировании таких миссий.

"Мы освобождали остров Змеиный в течение 5 дней. Наши ребята неожиданно, воздушным способом высадились на остров и подняли над ним украинский флаг, подошли по воде, начали разминировать остров", — рассказал глава подразделения.

Кроме того, Тимур упомянул о бегстве россиян из "Вышек Бойко" при приближении украинских разведчиков и об оставленных врагом военных материалах и символах.

"Они убегали и, как всегда, оставили оружие, технику, свой флаг и портрет своего президента террориста", — добавил военнослужащий.

Напомни, Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.