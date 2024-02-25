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У ГУР прокоментували інформацію про приєднання Придністров'я до складу РФ

25 лютого 2024 13:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР прокоментували інформацію про приєднання Придністров'я до складу РФ
Військові Придністров'я. Фото: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями з'явилася інформація про те, що невизнане Придністровʼя нібито планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. У Головному управлінні розвідки (ГУР) заявили, що це фейк. 

Про це повідомили в українській розвідці

Приєднання Придністров'я до РФ 

"Інформація, що "ПМР" проситиметься до рф, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за наявною інформацією ГУР,  28 лютого дійсно має відбутися з'їзд депутатів Придністров'я. Однак у рамках заходу вони не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ.

Наголошується, що мета такої інформації — дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні", — додають у ГУР. 

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Інформація ГУР. Фото: скриншот

Що ще варто знати за цією темою

Нагадаємо, Максим Жорін заявив що можливість приєднання невизнаного Придністров'я до Росії цілком реальна. За його словами, у цьому регіоні давно перебувають війська РФ, отже, він де-факто належить Росії.

Також ситуацію в Придністров'ї прокоментувала й Наталя Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.

війна
Молдова
фейки
росіяни
окупанти
Придністров'я
війна в Україні
ГУР

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