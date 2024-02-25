У ГУР прокоментували інформацію про приєднання Придністров'я до складу РФ

Військові Придністров'я. Фото: mil.in.ua

Днями з'явилася інформація про те, що невизнане Придністровʼя нібито планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. У Головному управлінні розвідки (ГУР) заявили, що це фейк.

Про це повідомили в українській розвідці.

Приєднання Придністров'я до РФ

"Інформація, що "ПМР" проситиметься до рф, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за наявною інформацією ГУР, 28 лютого дійсно має відбутися з'їзд депутатів Придністров'я. Однак у рамках заходу вони не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ.

Наголошується, що мета такої інформації — дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні", — додають у ГУР.

Інформація ГУР. Фото: скриншот

Що ще варто знати за цією темою

Нагадаємо, Максим Жорін заявив що можливість приєднання невизнаного Придністров'я до Росії цілком реальна. За його словами, у цьому регіоні давно перебувають війська РФ, отже, він де-факто належить Росії.

Також ситуацію в Придністров'ї прокоментувала й Наталя Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.