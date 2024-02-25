В ГУР прокомментировали информацию о присоединении Приднестровья в состав РФ

Военные Приднестровья. Фото: mil.in.ua

На днях появилась информация о том, что непризнанное Приднестровье якобы планирует обратиться к Российской Федерации с просьбой стать их частью. В Главном управлении разведки (ГУР) заявили, что это фейк.

Об этом сообщили в украинской разведке.

Присоединение Приднестровья к РФ

"Информация, что "ПМР" будет проситься в РФ, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации ГУР, 28 февраля действительно должен состояться съезд депутатов Приднестровья. Однако в рамках мероприятия они не планируют обращаться к российскому диктатору Путину с просьбой войти в состав РФ.

Отмечается, что цель такой информации — дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Распространение информации о якобы таких намерениях носит все признаки сознательной дезинформационной кампании с целью дестабилизации ситуации в регионе", — добавляют в ГУР.

Информация ГУР. Фото: скриншот

Что еще следует знать по этой теме

Напомним, Максим Жорин заявил, что возможность присоединения непризнанного Приднестровья к России вполне реальна. По его словам, в этом регионе давно находятся войска РФ, следовательно, он де-факто принадлежит России.

Также ситуацию в Приднестровье прокомментировала Наталья Гуменюк. По ее словам, территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.