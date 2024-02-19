В Генштабе рассказали о ситуации на направлениях фронта — что происходит вблизи Авдеевки

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Начался 726-й день полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в понедельник, 19 февраля.

Ситуация по направлениях фронта

На Купянском направлении россияне дважды пытались атаковать позиции украинских войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили пять атак РФ возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

При поддержке авиации захватчики 18 раз пытались прорвать оборону войск Украины.

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск в районе Роботиного.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов вражеских войск.

Несмотря на значительные потери, РФ не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 16 безуспешных штурмов.

Удары ВСУ по оккупантам

Наши воины активными действиями наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск ударили по одному району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

Также на восточном направлении наше ПВО уничтожило истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Потери России в войне

личного состава — около 403720 (+1290) чел;

танков — 6498 (+11) ед;

боевых бронированных машин — 12232 (+34) ед;

артиллерийских систем — 9733 (+24) ед;

РСЗО — 986 (+2) ед;

средства ПВО — 674 (+0) ед;

самолетов — 336 (+1) ед;

вертолетов — 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7460 (+11);

крылатых ракет — 1898 (+0);

кораблей/катеров — 25 (+0) ед;

подводных лодок — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 12767 (+31) ед;

специальной техники — 1545 (+5).

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, общие потери российских военных при взятии Авдеевки составили 47 тыс. личного состава, из которых 17 тыс. — погибшие.

Кроме того, 17 февраля в Запорожском направлении россияне начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, враг отошел на прежние позиции.