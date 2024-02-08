У Генштабі розповіли, де ЗСУ успішно відбили наступ росіян — яких втрат зазнав ворог

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Сили оборони лише на Авдіївському напрямку відбили 40 атак російських загарбників.

Про це йдеться в ранковому зведення Генерального штабу ЗСУ у четвер, 8 лютого.

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На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Там загарбники намагалися прорвати оборону наших військ, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ не полишає спроб оточити та захопити Авдіївку, але наші оборонці стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурми.

Втрати окупантів станом на 8 лютого

За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 російських окупантів. Також армія РФ втратила 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення:

особового складу — близько 392 380 (+910) осіб,

танків — 6 383 (+11) одиниці,

бойових броньованих машин — 11 899 (+20) одиниць,

артилерійських систем — 9 411 (+24) одиниць,

РСЗВ — 980 (+0) одиниць,

засобів ППО — 666 (+1) одиниць,

літаків — 332 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 191 (+14) одиниця,

крилатих ракет — 1 880 (+31) одиниць,

кораблів/катерів — 24 (+0) одиниці,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 513 (+27) одиниць,

спеціальної техніки — 1 505 (+8) одиниць.

Втрати окупантів станом на 8 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці є дуже напруженою. За його словами, є та кількість місцевих жителів, яка і далі залишається в місті, попри небезпеку.

Раніше член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю Новини.LIVE розповідав, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, використовуючи метод "м'ясних штурмів", як це вони робили в Бахмуті минулого року.