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В Генштабе рассказали, где ВСУ успешно отразили наступление россиян — какие потери понес враг

8 февраля 2024 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, где ВСУ успешно отразили наступление россиян — какие потери понес враг
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. Силы обороны только на Авдеевском направлении отразили 40 атак российских захватчиков. 

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 8 февраля.

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На Купянском направлении украинские военные отразили три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Там захватчики пытались прорвать оборону наших войск, но безуспешно.

На Бахмутском направлении Сили обороны отбили восемь атак оккупантов недалеко от Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ не оставляет попыток оцепить и захватить Авдеевку, но наши защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурма.

Потери оккупантов по состоянию на 8 февраля

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения:

  • личного состава — около 392 380 (+910) человек,
  • танков — 6 383 (+11) единицы,
  • боевых бронированных машин — 11 899 (+20) единиц,
  • артиллерийских систем — 9 411 (+24) единиц,
  • РСЗО — 980 (+0) единиц,
  • средств ПВО — 666 (+1) единиц,
  • самолетов — 332 (+0) единицы,
  • вертолетов — 324 (+0) единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 191 (+14) единица,
  • крылатых ракет — 1 880 (+31) единиц,
  • кораблей/катеров — 24 (+0) единицы,
  • подлодок — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 513 (+27) единиц,
  • специальной техники — 1 505 (+8) единиц.
потери окупантов 8 февраля
Потери оккупантов по состоянию на 8 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке очень напряженная. По его словам, есть то количество местных жителей, которое продолжает оставаться в городе, несмотря на опасность.

Ранее член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью Новини.LIVE рассказывал, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, используя метод "мясных штурмов", как это они делали в Бахмуте в прошлом году.

россияне
обстрелы
Генштаб ВСУ
Авдеевка
война в Украине
штурмовая бригада

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