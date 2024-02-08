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У "ДНР" звинуватили в обстрілах та "засудили" 33 українських захисники

8 лютого 2024 13:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У "ДНР" звинуватили в обстрілах та "засудили" 33 українських захисники
"Засуджені" українські воїни. Фото: скриншот з відео Лубінця
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Так званий суд терористичного угрупування "Донецька народна республіка" виніс вирок щодо 33 українських військових. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків "ДНР" та "засудили" на терміни від 27 до 29 років позбавлення волі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в четвер, 8 лютого.

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Засудження воїнів ЗСУ в "ДНР"

Росіяни звинуватили військових ЗСУ в нібито "жорстокому поводженні" з цивільними та в "застосуванні заборонених методів у війні" на території "ДНР". Серед 33 обвинувачених захисники з 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади.

Воїнів з України "засудили" до 29 років ув'язнення в російській колонії суворого режиму. Рішення було ухвалене так званим "Верховним судом ДНР".

"Ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", — наголосив Лубінець.

Також омбудсман зауважив, що надіслав офіційні листи до ООН та до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Лубінець вимагає від світових організацій фіксації та визнання порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

"Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось  не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх", — додав омбудсман.

Нагадаємо, так званий суд "ДНР" покарав українського кулеметника "Азова" та ухвалив рішення про довічне ув'язнення військового. Його обвинуватили в тому, що він нібито розстріляв авто з дітьми у Маріуполі.

Також ми писали про те, що 18 українських поліцейських з Донеччини перейшли на службу в так звану "ДНР". Зрадникам оголосили підозру і їм загрожує довічне ув'язнення. 

ДНР
суд
ЗСУ
Україна
Донецька область
військові
Дмитро Лубінець

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