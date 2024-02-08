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В "ДНР" обвинили в обстрелах и "осудили" 33 украинских защитника

8 февраля 2024 13:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В "ДНР" обвинили в обстрелах и "осудили" 33 украинских защитника
"Осужденные" украинские воины. Фото: скриншот из видео Лубинца
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Так называемый суд террористической группировки "Донецкая народная республика" вынес приговор в отношении 33 украинских военных. Их обвинили в обстрелах жилых домов "ДНР" и "осудили" на сроки от 27 до 29 лет лишения свободы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в четверг, 8 февраля.

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Осуждение воинов ВСУ в "ДНР"

Россияне обвинили военных ВСУ в якобы "жестоком обращении" с гражданскими и в "применении запрещенных методов в войне" на территории "ДНР". Среди 33 обвиняемых защитники из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады.

Воинов из Украины "приговорили" к 29 годам заключения в российской колонии строгого режима. Решение было принято так называемым "Верховным судом ДНР".

"Принятые так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", — подчеркнул Лубинец.

Также омбудсман отметил, что направил официальные письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Лубинец требует от мировых организаций фиксации и признания нарушения Россией норм международного гуманитарного права.

"Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека, и вернем всех", — добавил омбудсман.

Напомним, так называемый суд "ДНР" наказал украинского пулеметчика "Азова" и принял решение о пожизненном заключении военного. Его обвинили в том, что он якобы расстрелял машину с детьми в Мариуполе.

Также мы писали о том, что 18 украинских полицейских из Донетчины перешли на службу в так называемую "ДНР". Предателям объявили подозрение и им грозит пожизненное заключение.

ДНР
суд
ВСУ
Украина
Донецкая область
военные
Дмитрий Лубинец

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