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В Днепропетровской области оккупанты атаковали беспилотником полицейское авто

7 февраля 2024 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской области оккупанты атаковали беспилотником полицейское авто
Автомобиль полицейских, который атаковали оккупанты. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 7 февраля, атаковали Днепропетровскую область. Враг попал беспилотником по полицейскому автомобилю.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Около 13:30 в полицию поступил вызов о попадании дроном по гражданскому автомобилю и ранении двух человек.

"Группа полицейских сразу направилась на место. По дороге полицейские услышали звуки беспилотника, который приближался к ним", — говорится в сообщении.

Правоохранители остановили авто и укрылись в безопасном месте.

Автомобиль полицейских, который атаковали оккупанты в Днепропетровской области
Автомобиль полицейских, который атаковали оккупанты. Фото: t.me/mvs_ukraine
Автомобиль полицейских, который атаковали оккупанты в Днепропетровской области
Автомобиль полицейских, который атаковали оккупанты. Фото: t.me/mvs_ukraine

В это время российский дрон попал в их транспорт и взорвался. Автомобиль полицейских получил значительные повреждения. К счастью, они не пострадали.

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Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Под вражеским ударом оказался также Николаев. В результате обстрела есть раненые, также повреждены более 20 домов.

МВД
беспилотники
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
автомобиль

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