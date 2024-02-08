У Дніпрі поліцейських, які влаштували "бунт", переведуть у штурмову бригаду

Поліцейські підняли бунт. Фото: скриншот

У Дніпрі бунт поліцейських, які не бажали вступати у штурмову бригаду "Лють" закінчився розформуванням полку особливого призначення Головного управління Національної поліції області. Усім їм все одно доведеться приєднатися до "Люті". Того, хто відмовлятиметься від переведення, звільнять та вручать повістки.

Про це повідомив заступник глави поліції Олександр Фацевич у четвер, 8 лютого.

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Фацевич заявив, що інцидент у Дніпропетровській області є "одиничним та неприпустимим фактом". Він додав, що було ухвалене рішення щодо розформування даного полку поліції.

"Тобто полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних функцій — охорона та інше. Всі без винятку співробітники полку будуть переведені у бригаду "Лють"", — сказав Фацевич.

Полісмен також повідомив, що правоохоронці, які відмовляться переходити у штурмову бригаду, будуть звільнені, після чого їм вручать повістки. Окрім того, один із керівників ГУНП, який був на відео поліціянтів, після розголошення ситуації особисто написав рапорт про переведення у штурмову бригаду. Він займе одну з керівних посад.

Збільшення штату бригади "Лють"

Фацевич додав, що зараз існує необхідність збільшити штатну кількість штурмової бригади "Лють", в зв'язку з чим підрозділ отримає додаткові штурмові батальйони. В першу чергу вони мають комплектуватися поліціянтами з полків особового призначення.

"Це — кремінь, це найбільш підготовлені наразі поліціянти, вони мають бути взірцем. У нас до бригади "Лють" відкритий конкурс — і цивільної молоді, і бригад поліціянтів", — сказав Фацевич.

"Бунт" поліцейських у Дніпрі

Раніше у соціальних мережах почало активно поширюватися відео, на якому було зафіксовано інцидент між заступником начальника ГУНП Володимиром Богоносом та одним із членів спецпідрозділу через незгоду перейти до лав штурмової бригади "Лють". Керівництво Національної поліції відреагувало на скандал.

Окрім того, на цю ситуацію відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Він наголосив, що не підтримує думку щодо відправлення поліцейських на фронт, бо держава не зможе існувати без поліції, без рятувальників та інших служб.

"Але у нас досі існують "мусора" — на кшталт цих гусей, які жаліються на відео — і ось їх точно треба відправляти", — написав військовий.