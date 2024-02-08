В Днепре устроивших "бунт" полицейских переведут в штурмовую бригаду

Полицейские подняли бунт. Фото: скриншот

В Днепре бунт полицейских, не желавших вступать в штурмовую бригаду "Лют", закончился расформированием полка особого назначения Главного управления Национальной полиции области. Всем им все равно придется присоединиться к "Люте". Того, кто будет отказываться от перевода, уволят и вручат повестки.

Об этом сообщил заместитель главы полиции Александр Фацевич в четверг, 8 февраля.

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Фацевич заявил, что инцидент в Днепропетровской области является "единичным и недопустимым фактом". Он добавил, что было принято решение о расформировании данного полка полиции.

"То есть полка такого не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических функций — охрана и прочее. Все без исключения сотрудники полка будут переведены в бригаду "Лют"", — сказал Фацевич.

Полисмен также сообщил, что правоохранители, которые откажутся переходить в штурмовую бригаду, будут уволены, после чего им вручат повестки. Кроме того, один из руководителей ГУНП, который был на видео полицейских, после разглашения ситуации лично написал рапорт о переводе в штурмовую бригаду. Он займет одну из руководящих должностей.

Увеличение штата бригады "Лют"

Фацевич добавил, что сейчас существует необходимость увеличить штатное количество штурмовой бригады "Лют", в связи с чем подразделение получит дополнительные штурмовые батальоны. В первую очередь они должны комплектоваться полицейскими из полков личного назначения.

"Это — кремень, это наиболее подготовленные полицейские, они должны быть образцом. У нас к бригаде "Лют" открытый конкурс — и гражданской молодежи, и бригад полицейских", — сказал Фацевич.

"Бунт" полицейских в Днепре

Ранее в социальных сетях начало активно распространяться видео, на котором был зафиксирован инцидент между заместителем начальника ГУНП Владимиром Богоносом и одним из членов спецподразделения из-за несогласия перейти в ряды штурмовой бригады "Лют". Руководство Национальной полиции отреагировало на скандал.

Кроме того, на эту ситуацию отреагировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Он подчеркнул, что не поддерживает мнение по поводу отправки полицейских на фронт, потому что государство не сможет существовать без полиции, без спасателей и других служб.

"Но у нас до сих пор существуют "мусора" — вроде этих жалующихся на видео гусей — и вот их точно надо отправлять", — написал военный.