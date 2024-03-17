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У британській розвідці пояснили, чому з 2014 року у РФ в півтора раза впав експорт зброї

17 березня 2024 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У британській розвідці пояснили, чому з 2014 року у РФ в півтора раза впав експорт зброї
Виробництво зброї. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом останніх десяти років у Росії на 53% впав експорт зброї. Ймовірно, причиною є регулярні втрати на полі бою й не тільки.

Про це повідомило Міноборони Британії у соцмережі X у неділю, 17 березня.

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У відомстві посилаються на дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Згідно з ним російський експорт зброї знизився на 53% у період між 2014-2018 та 2019-2023 роками.

Внаслідок цього РФ опустилась з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Аналітики зауважили, що лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022 році. Зокрема, минулого року російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році.

У розвідці зазначили, що зниження рівня експорту, ймовірно, пов'язане з такими факторами:

  • Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою;
  • зниження попиту клієнтів через ризик введення санкцій і глобальне засудження відповідальності Росії за війну.
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Допис британської розвідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, оборонно-промислова база (ОПБ) РФ не може повністю підтримувати російський резерв, попри здатність країни-агресора підтримувати теперішній хід операцій та постійні дії щодо посилення російської ОПБ. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, оперативний і стратегічний резерви зазвичай є небоєздатними, проте командування РФ планує розглянути свій резервний компонент як "бездонну бочку".

Також Машовець дав оцінку російського збройного потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази. За його словами, Москва відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї. Це пов'язано з нестачею робочої сили та скороченням запасів.

росія
Великобританія
Міноборони
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експорт

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