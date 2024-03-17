В британской разведке объяснили, почему с 2014 года в РФ в полтора раза упал экспорт оружия

Производство оружия. Фото: росСМИ

За последние десять лет в России на 53% упал экспорт оружия. Вероятно, причиной являются регулярные потери на поле боя и не только.

Об этом сообщило Минобороны Британии в соцсети X в воскресенье, 17 марта.

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В ведомстве ссылаются на исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно ему российский экспорт оружия упал на 53% в период между 2014-2018 и 2019-2023 годами.

В результате РФ опустилась со второго на третье место в мировом рейтинге экспорта вооружений. Аналитики отметили, что только в 2023 году показатели были на 52% меньше, чем в 2022 году. В частности, в прошлом году российские вооружения получили только 12 стран по сравнению с 31 страной в 2019 году.

В разведке отметили, что снижение уровня экспорта, вероятно, связано со следующими факторами:

Россия предоставляет приоритет технике для операций в Украине из-за постоянных потерь на поле боя;

снижение спроса клиентов из-за риска введения санкций и глобальное осуждение ответственности России за войну.

Пост британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, оборонно-промышленная база (ОПБ) РФ не может полностью поддерживать российский резерв, несмотря на способность страны-агрессора поддерживать нынешний ход операций и постоянные действия по усилению российской ОПБ. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оперативный и стратегический резервы обычно небоеспособны, однако командование РФ планирует рассмотреть свой резервный компонент как "бездонную бочку".

Также Машовец дал оценку российскому вооруженному потенциалу и мощностям оборонно-промышленной базы. По его словам, Москва отправит оккупантов в наступление без необходимого количества оружия. Это связано с нехваткой рабочей силы и сокращением запасов.